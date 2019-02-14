По словам главы Минэкономразвития, в ведомстве будут уточнять все экономические показатели.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал о новом прогнозе по инфляции в 2019 году. В беседе с журналистами в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи он отметил, что прогноз будет выше нынешних 4,3%, но меньше 5%.

Официальный прогноз МЭР исходит из того, что инфляция в России по итогам текущего года составит 4,3%, однако Орешкин отметил, что в ведомстве будут уточнять все показатели.

— Конечно, что-то может поменяться, — добавил он, ответив в то же время утвердительно на вопрос о том, будет ли прогноз по инфляции повышен с 4,3%, но при этом останется ниже 5%.

Как писал Лайф, ранее ЦБ РФ спрогнозировал ускорение инфляции.