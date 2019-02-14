Мужчины счастливее. Более половины россиян признались, что влюблены

Отмечается, что мужчины чаще женщин ждут признаний в любви и взаимности. Дамы нуждаются во внимании и заботе больше партнёров.

Влюблённых мужчин в России больше, чем женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

По данным опроса, влюблёнными себя назвали 59% россиян. Доля влюблённых мужчин выше, чем женщин, на 12% — 66% против 54% соответственно.

Согласно исследованию, главными признаками выражения любви для россиян являются внимание и забота со стороны партнёра.

Отмечается, что доля влюблённых выше в возрастных группах 25 лет — 34 года и 35 лет — 44 года. Ни в кого не влюблены 38% россиян.

Напомним, эксперты подсчитали, во сколько россиянам обойдётся День всех влюблённых.