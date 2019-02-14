Назван продукт, который больше всего подешевеет в 2019 году

Факторов, которые поспособствуют снижению стоимости товара, несколько, включая плохую погоду.

С января подорожало абсолютное большинство продуктов, за исключением куриных яиц, сахара, курятины и свинины. Последняя может продолжить радовать покупателей ценой и по итогам года оказаться самым подешевевшим продуктом. Об этом пишет "РГ" со ссылкой на главу исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина.

Согласно прогнозу, стоимость свинины будет как минимум на пять процентов ниже, чем в 2018 году. Среди факторов, которые поспособствуют удешевлению продукта, — новые свинокомплексы, поставки этого вида мяса из Бразилии, пост и даже погода.

— Если весна окажется ранней, тёплой, то спрос, как в прошлом году, может резко увеличиться уже к майским праздникам. Если же весна будет затяжной и холодной, на шашлыки никто не поедет, спрос будет ниже, — считает Юшин.

Также снижение цены на свинину, курятину и другие виды мяса возможно из-за начала поста у православных — с Недели о мытаре и фарисее, который в 2019 году продлится с 17 февраля до 23 февраля.