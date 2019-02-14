Умер исполнитель песен "Очи чёрные" и "Три белых коня" Сергей Захаров

Музыкант был одним из самых популярных на советской эстраде. В 1996 году он пережил клиническую смерть.

Народный артист России Сергей Захаров скончался в возрасте 68 лет в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на концертного директора музыканта.

Сергей Захаров родился 1 мая 1950 года в городе Николаеве. Петь он начал ещё в пять лет, а в возрасте 21 года поступил на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени Гнесиных и во время учёбы стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утёсова.

Позже перешёл на работу в Ленинградский мюзик-холл и перевёлся в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Побывал с гастролями в 43 странах мира.

В 1996 году пережил клиническую смерть.

С 2011 году был патроном Международного фестиваля русской песни Великобритании.