Utair заставила мать-одиночку купить 13 билетов для двоих сыновей-инвалидов

Оба ребёнка не могли самостоятельно передвигаться — один из них был на носилках, у второго была загипсована нога.

Авиакомпания UTair заставила мать-одиночку из Хабаровского края купить 13 билетов на рейс Курган — Москва для двоих сыновей-инвалидов. В пресс-службе авиаперевозчика объяснили произошедшее тем, что женщина не уведомила их заранее.

Наталья Загуменная летела домой через столицу с двумя мальчиками с ДЦП после лечения в центре Илизарова в Кургане. Оба ребёнка не могли самостоятельно передвигаться — один из них был на носилках, у второго нога была в гипсе.

По данным "URA.RU", билеты для лежачего сына обошлись женщине в 48 тысяч рублей — носилки заняли сразу девять мест в самолёте, а второй мальчик разместился на нескольких сидячих местах. В итоге женщина купила 13 билетов примерно за 60 тысяч рублей.

— Фонды и социальные службы должны заранее беспокоиться о специальных условиях перевозки: уточнять у авиакомпаний условия и предупреждать о них маломобильных пассажиров, — оправдались за инцидент в авиакомпании.

По факту произошедшего Уральское следственное управление на транспорте СК России организовало проверку правомерности действий сотрудников UTair.