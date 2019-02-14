Жительница Карелии отсудила у больницы 1,5 млн рублей за гибель сына

Представители медучреждения в ходе судебного заседания просили отказать в удовлетворении иска.

Сортавальский городской суд обязал лечебное учреждение выплатить полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда женщине, потерявшей сына из-за врачебной ошибки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Карелия.

Как уточняется, в июле 2015 года пациенту не был поставлен верный диагноз. Это привело к развитию тяжёлых осложнений и дальнейшей смерти пациента.

Мать погибшего обратилась в суд с требованием возместить моральный вред, который был причинён нравственными страданиями. В ходе судебного заседания было принято решение об удовлетворении иска.

Напомним, ранее врач из-за смерти пациента был приговорён к двум годам ограничения свободы.