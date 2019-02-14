Путин поприветствовал участников Зимнего фестиваля искусств в Сочи

Президент России Владимир Путин направил приветственное сообщение организаторам и участникам XII Зимнего международного фестиваля искусств, который проходит в Сочи. Текст опубликован на сайте Кремля.

— Этот замечательный фестиваль, вдохновителем и бессменным руководителем которого является выдающийся музыкант современности Юрий Абрамович Башмет, по праву считается одним из ярких, успешных проектов международного гуманитарного сотрудничества, подлинным украшением культурной жизни Сочи и всей страны. Он неизменно славится интересной, насыщенной программой, дружеской, одухотворённой, праздничной атмосферой, — говорится в приветственной телеграмме.

Глава государства также уверен, что фестиваль объединяет талантливых исполнителей и коллективы разных стран, а любителям искусства мероприятие оставляет добрые незабываемые впечатления.

В прошлом году министр культуры Владимир Мединский назвал мероприятие российским ответом музыкальному фестивалю в австрийском Зальцбурге.