Путин поприветствовал участников Зимнего фестиваля искусств в Сочи

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Путин поприветствовал участников Зимнего фестиваля искусств в Сочи

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Руководитель Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи Юрий Башмет. Фото: © wiafs.ru

Президент России Владимир Путин направил приветственное сообщение организаторам и участникам XII Зимнего международного фестиваля искусств, который проходит в Сочи. Текст опубликован на сайте Кремля.

— Этот замечательный фестиваль, вдохновителем и бессменным руководителем которого является выдающийся музыкант современности Юрий Абрамович Башмет, по праву считается одним из ярких, успешных проектов международного гуманитарного сотрудничества, подлинным украшением культурной жизни Сочи и всей страны. Он неизменно славится интересной, насыщенной программой, дружеской, одухотворённой, праздничной атмосферой, — говорится в приветственной телеграмме.

Глава государства также уверен, что фестиваль объединяет талантливых исполнителей и коллективы разных стран, а любителям искусства мероприятие оставляет добрые незабываемые впечатления.

В прошлом году министр культуры Владимир Мединский назвал мероприятие российским ответом музыкальному фестивалю в австрийском Зальцбурге.

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