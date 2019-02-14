Лукашенко может встретиться с президентами России, Ирана и Турции в Сочи

В Кремле отметили, что прибытие белорусского лидера не связано с проблематикой сирийского урегулирования.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может прибыть в Сочи к концу трёхстороннего саммита РФ, Ирана и Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Это не связано с проблематикой сирийского урегулирования. Президент (Владимир Путин) предусмотрел возможность, чтобы Лукашенко тоже мог пообщаться с коллегами, используя возможность пребывания в Сочи, — объяснил представитель Кремля.

Трёхсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции — Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана — состоятся уже в четвёртый раз. Главы государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию встретятся в Сочи, чтобы обсудить конфликт в САР.