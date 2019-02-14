Песков прокомментировал выводы Би-би-си об инсценировке химатаки в Сирии

Представитель Кремля отметил, что эта информация совпадает с заключениями российских экспертов, которые высказывались с самого начала.

В Кремле осведомлены о расследовании британской компании Би-би-си по инсценировкам химатаки в Сирии. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы видели сообщение, что один из продюсеров Би-би-си пришёл к выводу о постановочном характере съёмок событий вокруг псевдохимической атаки, — сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что эта информация совпадает с заключениями российских экспертов, которые высказывались с самого начала. Кроме того, Песков напомнил о том, что многие съёмки, осуществляемые "Белыми касками" носят провокационный характер и имеют цель дестабилизировать ситуацию в Сирии.

Напомним, сообщения о химической атаке на Думу поступили в начале апреля 2018 года. Их распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Спустя неделю США, Великобритания и Франция нанесли массированный удар по Сирии без санкций Совбеза ООН. Как ранее писал Лайф, в Би-би-си подтвердили, что съёмка химатаки в Сирии была инсценировкой.