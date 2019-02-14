Пять человек получили травмы во время перелёта в США — видео

Три человека были доставлены в госпиталь, двум другим дополнительная медицинская помощь не понадобилась.

Пять человек получили незначительные травмы на рейсе авиакомпании Delta в США, сообщает Q13 FOX. Как отмечается, следовавший из аэропорта Джона Уэйна в округе Ориндж, штат Калифорния, в Сиэтл самолёт попал в зону турбулентности.

Воздушное судно совершило экстренную посадку в международном аэропорту города Рино в штате Невада. Три пассажира были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Crazy turbulence and injuries, but the @delta crew handled it perfectly, even the emergency landing. pic.twitter.com/NoJWLp5GUv — joe justice (@JoeJustice0) 13 февраля 2019 г.

На кадрах из самолёта видно, что из-за турбулентности перевернулась тележка с напитками. По словам одного из пассажиров, самолёт начало трясти после того, как бортпроводники начали обслуживание.

Ранее Лайф писал про похожую ситуацию на рейсе из Майами в Буэнос-Айрес: самолёт трясло 15 минут, в салоне была разруха, пострадали 15 человек.