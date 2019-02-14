"Хочет выйти на татами". Путин потренируется со сборной России по дзюдо в Сочи

Президент РФ Владимир Путин собирается потренироваться с дзюдоистами после участия в трёхстороннем саммите России, Ирана и Турции в Сочи. О планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Поздно вечером президент хочет выйти на татами вместе со сборной по дзюдо. Он потренируется, — отметил представитель Кремля.

Трёхсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции — Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана — состоятся уже в четвёртый раз. Главы государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию встретятся в Сочи, чтобы обсудить конфликт в САР. Позже к лидерам может присоединиться президент Белоруссии Александр Лукашенко.