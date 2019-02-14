Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в сирийском Идлибе

Положение дел в сирийском Идлибе станет одной из главных тем в ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которые пройдут сегодня в Сочи. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что в ходе встречи также будет обсуждаться факт продолжающегося присутствия в Идлибе террористических группировок.
— Реализация договорённостей по Идлибу является одной из составляющих частей в целом линии на стабилизацию в Сирии, которая позволит окончательно сформироваться условиям выхода на политическое урегулирование, — напомнили в Кремле.
Напомним, что сегодня на саммите в Сочи президент РФ Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани также обсудят планы США вывести войска из Сирии.
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