Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в сирийском Идлибе

Реализация договорённостей конкретно вокруг этого города является одной из ключевых составляющих для стабилизации обстановки в Сирии в целом.

Положение дел в сирийском Идлибе станет одной из главных тем в ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которые пройдут сегодня в Сочи. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что в ходе встречи также будет обсуждаться факт продолжающегося присутствия в Идлибе террористических группировок.

— Реализация договорённостей по Идлибу является одной из составляющих частей в целом линии на стабилизацию в Сирии, которая позволит окончательно сформироваться условиям выхода на политическое урегулирование, — напомнили в Кремле.

Напомним, что сегодня на саммите в Сочи президент РФ Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани также обсудят планы США вывести войска из Сирии.