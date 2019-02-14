"В плену русофобских эмоций". Песков объяснил планы США ввести санкции против РФ

В Кремле считают, что "теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", но не в этом случае.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает "проявлением оголтелой болезни русофобии" новый проект антироссийских санкций, подготовленный группой сенаторов США. По его мнению, перспектив "выздоровления" у американских парламентариев пока нет.

— Мы видим проявления этой болезни, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, она не основывается на экспертных данных, — считает представитель Кремля.

Песков уверен, что "теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему". Однако в случае с конгрессменами и сенаторами США надеяться хотя бы на устойчивую ремиссию болезни русофобии в данный момент не приходится. Как отметил представитель Кремля, американские парламентарии "находятся в плену вот этих русофобских эмоций", поэтому перспектив улучшения отношений России и США пока нет.

Ранее СМИ сообщили о новом проекте антироссийских санкций, подготовленном группой американских сенаторов.