В ЦБ оценили возможный эффект от будущих санкций в отношении России

По словам Сергея Швецова, в области финансового рынка Россия гораздо подготовленнее других стран.

Эффект от возможного введения Соединёнными Штатами новых санкций в отношении России будет меньшим, чем от введённых ранее. Об этом журналистам заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

— Даже если законы по санкциям будут приняты, у нас достаточно большой опыт работы в условиях санкций, — сказал Швецов в кулуарах Российского инвестиционного форума.

По его словам, в области финансового рынка Россия гораздо подготовленнее других стран. Швецов считает, что эффект от санкций в нынешней ситуации по сравнению с 2014 годом будет гораздо меньше.

Напомним, ранее группа американских сенаторов предложила ввести в отношении России новые санкции. Возможные новые санкции США уже прокомментировали в Госдуме и Совфеде.