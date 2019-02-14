В ЦБ оценили возможный эффект от будущих санкций в отношении России

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В ЦБ оценили возможный эффект от будущих санкций в отношении России

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Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

По словам Сергея Швецова, в области финансового рынка Россия гораздо подготовленнее других стран.

Эффект от возможного введения Соединёнными Штатами новых санкций в отношении России будет меньшим, чем от введённых ранее. Об этом журналистам заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

— Даже если законы по санкциям будут приняты, у нас достаточно большой опыт работы в условиях санкций, — сказал Швецов в кулуарах Российского инвестиционного форума.

По его словам, в области финансового рынка Россия гораздо подготовленнее других стран. Швецов считает, что эффект от санкций в нынешней ситуации по сравнению с 2014 годом будет гораздо меньше.

Напомним, ранее группа американских сенаторов предложила ввести в отношении России новые санкции. Возможные новые санкции США уже прокомментировали в Госдуме и Совфеде.

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