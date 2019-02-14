Захарова предупредила о провокациях под предлогом гумпомощи Венесуэле

Дипломат заверила, что российская сторона готова к диалогу по Венесуэле со всеми, но на основе принципов международного права.

В Венесуэле может произойти провокация с жертвами, чтобы оправдать силовое вмешательство в страну. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Под прикрытием гуманитарного конвоя готовится провокация, в том числе с жертвами... И нужна она в качестве предлога для силовой акции извне. Это должны все чётко понимать, — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее Мария Захарова рассказывала, что угроза масштабного военного конфликта в Венесуэле не миновала, а в блокноте советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона есть запись о "пяти тысячах солдат в Колумбию", а это значит, что Штаты готовят силовую операцию.