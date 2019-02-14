Суд снял арест с имущества Улюкаева

Речь идёт о земельных участках, жилых домах, автомобиле и денежных средствах бывшего чиновника.

Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осуждённого на восемь лет колонии за взятку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Решение суда мотивировано тем, что экс-чиновник уже уплатил назначенный ему штраф в размере 130 миллионов рублей.

Отметим, что под арестом по делу Улюкаева находились его рублёвые и валютные счета на сумму более 67 миллионов рублей и 1,3 миллиона долларов, а также 250 тысяч долларов наличными и слиток серебра. Кроме того, обеспечительный арест был наложен на его дома в Москве и Смоленской области, личный автомобиль, часы и многочисленные монеты из драгметаллов.

Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев в декабре 2017 года приговорён к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Бывшего министра поймали при получении взятки в $2 миллиона от главы "Роснефти" Игоря Сечина.