В Кремле ознакомились с обращением жителей Сибая к Путину

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В Кремле ознакомились с обращением жителей Сибая к Путину

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Фото: © Pixabay

Ранее горожанам стали выдавать медицинские маски и таблетки активированного угля из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе.

В Кремле ознакомились с обращением жителей башкирского города Сибая к президенту Владимиру Путину по поводу загрязнения воздуха, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Собственно, сейчас эта информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что в Кремле не слышали про заявление мэра города, который оскорбительно отозвался о горожанах, обратившихся к Путину. Песков отметил, что, если высказывание имело место быть, с ним вряд ли можно согласиться.

Напомним, из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе жителям Сибая стали выдавать медицинские маски и таблетки активированного угля. Ранее на этой неделе в городе зафиксировали рост предельно допустимой концентрации диоксида серы в воздухе.

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