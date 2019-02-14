Медведев лично проконтролирует реализацию нацпроектов в регионах

Премьер уточнил, что об их выполнении будут судить по конкретным показателям, так как для людей они убедительнее тысяч отчётов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с членами правительства планирует выезжать в регионы для контроля реализации национальных проектов. Об этом глава Правительства РФ сообщил в ходе пленарного заседания Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи, пишет ТАСС.

По словам Медведева, отчёты нужны и ему лично, и правительству, однако контролировать ситуацию с реализацией нацпроектов только из московских кабинетов невозможно. Премьер отметил, что такие поездки уже начались.

Медведев пообещал, что, в случае если что-либо не выполнено, отвечать перед правительством будет конкретный чиновник, а не "абстрактная" власть.

Напомним, о необходимости контроля на местах Медведев заявил на встрече с кабмином в конце декабря 2018 года.