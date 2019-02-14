Медведев рассказал об участии бизнесменов в реализации нацпроектов

По словам главы кабмина, на данный момент уже заявлено около тысячи инициатив от предпринимателей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится с российским бизнесом, чтобы обсудить его участие в реализации нацпроектов. Об этом он рассказал на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи.

— Рассчитываем на активное участие бизнеса, государственных структур, институтов развития. Сегодня мы встретимся с представителями делового сообщества, обсудим, как предприниматели видят своё участие в реализации нацпроектов, — сказал глава кабмина.

По словам Медведева, бизнесмены уже начали активно подключаться к выполнению национальных проектов. Премьер пояснил, что на данный момент заявлено около тысячи инициатив на 76 триллионов рублей.

Ранее премьер-министр предрёк российской экономике мощную "гравитацию" — способность притягивать лучшие умы и идеи внутри страны и из-за границы.