Силуанов сравнил санкции США против России с выстрелом в ногу

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Силуанов сравнил санкции США против России с выстрелом в ногу

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Фото © РИА Новости/Григорий Сысоев

Предполагается, что новые ограничительные меры должны затронуть банковский и энергетический секторы нашей страны, а также коснутся госдолга.

Возможные санкции США против госдолга России прежде всего ударят по иностранным инвесторам. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. По его словам, таким образом американцы "сами себе выстрелят в ногу".

— Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам, — приводят слова Силуанова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о новом проекте антироссийских санкций, подготовленном группой американских сенаторов. Предполагается, что ограничительные меры должны затронуть банковский и энергетический секторы России, а также коснутся госдолга.

В Кремле уже сравнили возможные санкции США с рэкетом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Вашингтон давно пытается ввести ограничительные меры против проекта "Северный поток — 2" и компаний, занимающихся его реализацией.

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