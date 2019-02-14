Названа предварительная причина смерти Сергея Захарова

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РФ Сергей Захаров умер в возрасте 68 лет, предположительно, из-за проблем с сердцем. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что исполнитель песен "Очи чёрные" и "Три белых коня" скончался в одной из больниц Москвы.

Сергей Захаров родился в 1950 году в Николаеве. В 1971-м поступил в училище имени Гнесиных в Москве, а затем перевёлся в Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Римского-Корсакова. С 1973 года работал в ленинградском "Мюзик-холле". Большую известность артист получил после побед на международных конкурсах "Золотой Орфей" в Болгарии и "Сопот-1974" в Польше.