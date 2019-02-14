Один среди сердечек. Психолог дал совет холостякам в День всех влюблённых

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Один среди сердечек. Психолог дал совет холостякам в День всех влюблённых

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Эксперты напоминают, что отсутствие романтических отношений ещё не означает, что кто-то хуже других.

Психолог Никита Чернов рекомендовал москвичам, оставшимся без пары в День святого Валентина, не воспринимать одиночество слишком остро, пишет агентство "Москва".

По словам специалиста, винить себя в отсутствии партнёра не стоит — лучше порадовать себя подарком.

Если представить, что вы состоите в счастливых отношениях, что бы подарил вам ваш партнёр? Подарите это себе

Никита Чернов

Психолог отметил, что каждый может устроить себе свой собственный праздник. Отмечать его можно с кем-то или в одиночку, выбрав любую дату. Празднику можно придать символический смысл, а также подкрепить его традициями и ритуалами.

Ранее Лайф писал, что в России, согласно данным исследования, влюблённых мужчин оказалось больше, чем женщин.

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