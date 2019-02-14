Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве хотят услышать официальную позицию британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си по инциденту в сирийском городе Дума, случившемуся в апреле 2018 года. Вопрос к британским журналистам возник после того, как продюсер Би-би-си выяснил, что съёмки последствий химатаки в Думе были постановочными.

— Даже те, кто выступал в качестве запевал по пропаганде правильности и соразмерности действий западной коалиции, уже не в состоянии играть эту роль, маски действительно сброшены, — сказала Захарова на брифинге.

Ранее Лайф рассказывал, что продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати провёл шесть месяцев, расследуя происшествие в сирийской Думе. Он выяснил, что сцены, растиражированные западными СМИ, были постановочными. Свидетелей химической атаки не смогли найти журналисты и тогда в апреле.