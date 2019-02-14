Число бедных россиян выросло почти на 4 млн за пять лет

Правительство РФ приступило к выполнению задачи снизить уровень бедности в стране вдвое к 2024 году.

Число россиян, живущих за чертой бедности, с 2012 по 2017 год выросло на 3,9 млн и составило 19,3 млн человек. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Она назвала Республику Тыву самым бедным субъектом РФ. По её словам, за чертой бедности находится около 41,5% населения региона. Вице-премьер сообщила, что большинство семей в республике выживают на пособие.

— Сейчас базовый уровень бедности, с которого мы стартуем, двигаясь в направлении реализации национальной цели, это 19,3 млн человек, или 13,2%, это данные 2017 года, данных за 2018 год пока ещё нет, — сказала замглавы Правительства РФ.

Голикова напомнила, что в марте 2018 года президент России Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в стране вдвое к 2024 году. 1 декабря 2018 года в восьми субъектах РФ стартовал соответствующий пилотный проект.