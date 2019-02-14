Гуляем три дня. Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в марте

На День защитника Отечества работающие по графику 5/2 люди будут отдыхать два дня — субботу и воскресенье.

Дни с 8 по 10 марта будут нерабочими, об этом напомнили в Федеральной службе по труду и занятости, пишет "Российская газета".

Россияне смогут отдыхать три дня подряд, так как в этом году 8 марта — Международный женский день — выпадает на пятницу, а 9 и 10 марта — это календарные выходные дни.

Отмечается, что рабочая неделя, которая начнётся 18 февраля, будет короткой для людей, работающих пять дней в неделю по восемь часов в день. В пятницу, 22 февраля, они смогут уйти домой с работы на час раньше. День защитника Отечества — 23 февраля — выпадает на субботу, по закону дополнительный выходной в таком случае переносится на другой день. В этом году его перенесли на 10 мая (пятница).

Напомним, график переноса выходных на 2019 год был представлен осенью 2018 года.