Голикова назвала самый бедный регион России

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Голикова назвала самый бедный регион России

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Фото: © Pixabay

Речь идёт в том числе и о "детской бедности", семьях, живущих на социальные пособия.

Самый высокий уровень бедности населения среди регионов России — в Республике Тыва, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, в 2017 году уровень бедности в Туве составил чуть более 40 процентов. На следующий год показатель повысился. При этом к 2024 году регион должен снизить уровень бедности до 10 процентов.

Вице-премьер добавила, уровень бедности в России в 2017 году составил 13,2 процента. А к 2024 году его необходимо снизить в два раза — до 6,6 процента.

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