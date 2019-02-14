Голикова назвала самый бедный регион России

Речь идёт в том числе и о "детской бедности", семьях, живущих на социальные пособия.

Самый высокий уровень бедности населения среди регионов России — в Республике Тыва, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, в 2017 году уровень бедности в Туве составил чуть более 40 процентов. На следующий год показатель повысился. При этом к 2024 году регион должен снизить уровень бедности до 10 процентов.

Вице-премьер добавила, уровень бедности в России в 2017 году составил 13,2 процента. А к 2024 году его необходимо снизить в два раза — до 6,6 процента.