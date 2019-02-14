Медведев заявил о стабильности финансовой системы России

Он отметил и некоторые неблагоприятные моменты. Например, темпы роста инвестиций в основной капитал.

Финансовые рынки и банковская система страны в настоящее время достаточно стабильны, а уровень внешнего долга можно оценить как безопасный. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.

— Темпы роста инвестиций в основной капитал остаются ниже целевых значений. Есть и целый ряд других неблагоприятных моментов, но и сделано уже немало. Финансовые рынки, банковская система в целом стабильны, — добавил он.

Ранее стало известно о новом проекте антироссийских санкций, подготовленном группой американских сенаторов. Предполагается, что ограничительные меры должны затронуть банковский и энергетический секторы России, а также коснуться госдолга.

В Кремле уже сравнили возможные санкции США с рэкетом.