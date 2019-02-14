Медведев рассказал о реакции российской экономики на неблагоприятные факторы

По словам премьера, одним из таких факторов является постоянная угроза расширения санкций, провоцирующих отток капитала.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что экономика страны по-другому реагирует на возникающие перед ней вызовы. Об этом глава Правительства РФ сообщил на пленарной сессии Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи, пишет РИА "Новости".

По словам Медведева, российская экономика сталкивается с целым рядом неблагоприятных факторов: в их числе торговые войны, рост протекционизма, ухудшение условий мировой торговли, резкие изменения цен на нефть и другие товары, которые экспортируются из страны, постоянная угроза расширения санкций.

Премьер уточнил, что все эти факторы не помогают, однако экономика уже по-другому реагирует на них.

Напомним, в ходе выступления на пленарной сессии Российского инвестиционного форума Медведев заявил о стабильности финансовой системы страны.