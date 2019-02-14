Кабмин рассчитывает на возврат инфляции к целевому уровню через год

Согласно прогнозу МЭР, при сохранении стабильного курса рубля показатель опустится ниже 5%.

Правительство РФ рассчитывает, что уровень инфляции к 2020 году вернётся к таргету в 4% с нынешних 5%. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи.

— Как мы и ожидали, инфляция в начале года выросла до 5%. Но мы рассчитываем, что уже через год она вернётся к целевому уровню, — заявил глава кабмина.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам года при сохранении стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5%. Целевой уровень инфляции, обозначенный Центробанком, — приблизительно 4%.