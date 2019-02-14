В Сочи началась встреча Путина и Эрдогана

В Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Ожидается, что положение дел в сирийском Идлибе станет одной из главных тем в ходе переговоров. Но в начале российский лидер выразил соболезнования турецкой стороне в связи с гибелью людей в результате обрушения жилого дома в Стамбуле 6 февраля. По последним данным, в результате трагедии погибли 14 человек.

Путин также проанонсировал, что сегодня в Сочи предстоит провести саммит стран — гарантов Астанинского процесса. Российский лидер выразил уверенность, что в ходе консультаций получится придать новый импульс урегулированию конфликта.

— Мы много сделали вместе, проделали огромный путь. Работа была непростой и сейчас продолжается, ещё не все задачи решены. Но если также активно и слаженно будем искать компромисс, то нас ждёт успех, — добавил Владимир Путин.