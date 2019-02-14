Медведев дал совет тем, кто претендует на управление страной

Премьер отметил, что решающим качеством госуправления являются технологии и качество.

Те профессионалы, которые претендуют на управление страной, должны проходить постоянное обучение. Об этом в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заявил глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

— Конечно, те, кто претендует на управление страной, должны быть профессионалами, которые постоянно учатся, — сказал он, добавив, что решающим качеством госуправления являются технологии и качество.

Вместе с тем он отметил, что управленческие технологии требуют инноваций и новых подходов, а также разностороннего кругозора.