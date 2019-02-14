Медведев призвал сократить сроки бюрократических процедур

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме в Сочи призвал правительство и губернаторов разработать предложения, которые бы сократили бюрократические процедуры в стране.

По словам премьера, национальные проекты России реализуются для граждан и призваны улучшить жизнь людей. И работают над ними такие же граждане страны. Однако не надо проводить процедуры, чтобы просто смотреться красиво, ведь при таком подходе результат будет обратным.

— Нам действительно нужно об этом задуматься, это не означает, что нужно вообще от процедур отказаться, нет, конечно. Но в ряде случаев, может быть, действительно было бы правильным сжать время проведения этих процедур с учётом того, что перед нами стоят крайне амбициозные цели, — цитирует Медведева РИА "Новости".

Также глава правительства пообещал лично проконтролировать реализацию нацпроектов в регионах. И выразил надежду, что в работе над нацпроектами примут участие представители бизнеса.