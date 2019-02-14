Любовь — важная часть жизни. Медведев поздравил гостей инвестфорума с 14 февраля

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил участников Российского инвестиционного форума в Сочи с Днём святого Валентина.

— Работы непочатый край, но мы в то же время не должны забывать о том, что мы живём здесь и сейчас. По-разному относятся к соответствующему дню, но, действительно, любовь — очень важная часть нашей жизни, — сказал глава кабмина, завершая пленарную сессию инвестфорума.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14–15 февраля с участием представителей власти, бизнеса и ведущих экспертов. В мероприятии принял участие председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Вице-премьер осмотрел выставку и выступил на пленарном заседании.