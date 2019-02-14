Додон выразил доверие послу Молдавии в России, которого предлагает отозвать МИД

Молдавский лидер подчеркнул, что Андрей Негуца является одним из самых опытных специалистов в республике в области внешней политики.

Президент Молдавии Игорь Додон не подпишет указ об отзыве посла этой страны в России Андрея Негуцы, если правительство республики примет такое решение. На своей странице в "Фейсбуке" молдавский лидер сообщил, что провёл встречу с дипломатом и подчеркнул, что доверяет ему.

Додон отметил, что обсудил с Негуцей создавшуюся ситуацию, однако напомнил, что по конституции именно президент страны ответственен за внешнюю политику и обладает исключительной прерогативой назначать и отзывать диппредставителей Республики Молдова.

— Считаю решение министерства абсолютно необъяснимым и нерациональным, — добавил президент, подчеркнув, что Негуца является одним из самых опытных специалистов в области внешней политики и осуществляет свою миссию согласно выдвинутым требованиям.

Как писал Лайф, ранее МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла в России.