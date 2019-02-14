В Минкомсвязи заявили, что цифровое ТВ в России не станет платным

По словам замглавы министерства, подобная возможность отсутствует даже на технологическом уровне.

Цифровое эфирное телевидение в России ни при каких обстоятельствах не станет платным. Об этом заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин, сообщает РИА "Новости".

— Технологически цифровое телевидение в России построено таким образом, что ввести за него плату невозможно, — рассказал Волин.

По словам замминистра, при обсуждении перехода с аналогового вещания на цифровое была возможность делать вещание через декодеры или открытым. Было принято решение идти по пути телевидения "без коробочек", потому сделать цифровое ТВ в России платным невозможно "никогда и ни при каких обстоятельствах".

Напомним, 11 февраля семь регионов России перешли на цифровое вещание с аналогового. После этого в Минкомсвязи предупредили о мошенничестве на фоне перехода на цифровое ТВ.