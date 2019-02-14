Медведев поддержал идею о налоговых послаблениях для бизнеса

Глава кабмина заявил о необходимости привлечь предпринимателей к развитию ПТУ с помощью различных мер.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал идею о налоговых вычетах для компаний, которые участвуют в развитии среднего профессионального образования. Об этом он сказал на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи.

— Я также поддерживаю идею совершенствования законодательства, касающегося и среднего профессионального образования, и налоговых послаблений, которые здесь могут быть, налоговые вычеты, о которых мы говорили, — подчеркнул Медведев.

Глава кабмина напомнил, что когда 10 лет назад начиналась реформа профтехучилищ, государство не знало, откуда взять на неё деньги. Он уверен, что для её успешной реализации необходимо "заинтересовать собственно сам бизнес".

Завершая своё выступление на пленарной сессии инвестфорума, Медведев поздравил его участников с Днём святого Валентина. По его мнению, несмотря на разное отношение в обществе к этому празднику, "любовь — очень важная часть нашей жизни".