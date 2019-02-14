Сердце в 65 карат. В Якутии нашли алмаз необычной формы

По мнению специалистов, возраст находки насчитывает свыше трёхсот миллионов лет, она обладает высокими качественными характеристиками.

В Якутии ко Дню святого Валентина нашли алмаз-сердце, сообщается в пресс-релизе АК "Алроса". Драгоценный камень был обнаружен 23 января.

— Он уникален своей формой, формой сердца, и причём он очень большой — 65 карат, и это, конечно, большая редкость — найти такой красивый камень. Он был добыт на трубке "Удачная", — рассказала Наталья Кислова, главный специалист отдела главного эксперта компании "Алроса".

По словам Кисловой, стоимость алмаза пока не известна — сначала он должен пройти экспертную оценку.

— Он получит свою стоимость после того, как будут спрогнозированы бриллианты, которые, предположительно, могут из него получиться, — пояснила специалист.

Кислова отметила, что, учитывая форму алмаза, есть шанс, что будущий бриллиант также будет иметь форму сердца.

Ранее Лайф сообщал, что на открытом Путиным месторождении нашли "царь-алмаз" массой более 50 карат.