Душ, сейф, мини-столик. Как будут выглядеть новые купейные вагоны РЖД

Как в одноэтажных, так и в двухэтажных вагонах предусмотрены душевые кабины в туалетных комнатах, а также вендинговые автоматы в коридорах.

Стало известно, как будут выглядеть новые одноэтажные и двухэтажные вагоны купе для РЖД, изготовленные группой "Трансмашхолдинг". Как сообщает РИА "Новости", речь идёт о вагонах проектов "2019" и "2020".

В одноэтажных вагонах интерьер в серо-синих тонах. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратный диван с подголовниками, в то время как верхние больше походят на часть стены. Кроме того, там есть сейф. В туалетной комнате есть душ, а в коридоре — вендинговый автомат.

Что касается двухэтажных вагонов — там интерьер купе оформлен в серых, бежевых и коричневых тонах. Пассажиры нижних полок смогут откинуть небольшой столик между собой. При этом можно будет опустить стол, находящийся между двумя нижними полками. И тем самым освободить пространство.