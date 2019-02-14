Силуанов заявил, что Венесуэла должна вернуть долг России даже при смене власти

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва рассчитывает на выполнение Венесуэлой международных обязательств по долгу перед РФ, несмотря на возможную смену власти в стране.
— Это же международные обязательства, должны соблюдаться, — заявил Силуанов.
Вместе с этим первый вице-премьер отметил, что Венесуэла не обращалась к России за помощью, несмотря на тяжёлый политический кризис в стране.
В начале этого года оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его почти сразу же признали во многих государствах, например, в Канаде, США и почти во всех странах Латинской Америки, за исключением Боливии. Недавно он заявил, что направил России и КНР сообщения с предложением о сотрудничестве. В Кремле дополнили, что не получали сообщений от Гуайдо.
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