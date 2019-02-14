Силуанов заявил, что Венесуэла должна вернуть долг России даже при смене власти

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Силуанов заявил, что Венесуэла должна вернуть долг России даже при смене власти

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Фото: © Flickr/Jorge Andrés Paparoni Bruzual

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва рассчитывает на выполнение Венесуэлой международных обязательств по долгу перед РФ, несмотря на возможную смену власти в стране.

— Это же международные обязательства, должны соблюдаться, — заявил Силуанов.

Вместе с этим первый вице-премьер отметил, что Венесуэла не обращалась к России за помощью, несмотря на тяжёлый политический кризис в стране.

В начале этого года оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его почти сразу же признали во многих государствах, например, в Канаде, США и почти во всех странах Латинской Америки, за исключением Боливии. Недавно он заявил, что направил России и КНР сообщения с предложением о сотрудничестве. В Кремле дополнили, что не получали сообщений от Гуайдо.

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