В мэрии Калининграда опровергли причастность к отмене концерта Элджея

Ранее организаторы объяснили срыв выступления давлением со стороны ряда госучреждений и некоторых некоммерческих гражданских организаций.

Администрация Калининграда не отменяла запланированный на 16 февраля концерт Алексея Узенюка, известного как рэпер Элджей. Власти подчеркнули, что не давали подобных рекомендаций.

— Мэрия города не отменяла концерт, у неё нет и таких полномочий — выступление планировалось не на муниципальной площадке как минимум, — говорится в сообщении администрации в "Фейсбуке".

В мэрии отметили, что к ним поступили два обращения от группы граждан о нарушении возрастного ценза для входа на концерт Элджея из-за ненормативной лексики в его композициях. В ходе проверки было установлено, что некоторые песни музыканта не попадают под возрастной ценз 16 +, указанный в рекламных материалах по концерту. В связи с этим администрация попросила прокуратуру принять меры для изменения возрастного ценза на 18 +.

Ранее стало известно об отмене концерта рэпера Элджея в Калининграде. По словам организаторов, это связано с большим давлением со стороны ряда госучреждений и некоторых некоммерческих гражданских организаций.