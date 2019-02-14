Эксперты не нашли пельменей высокого качества в российских магазинах

Некоторые производители сообщили об усилении внутреннего контроля на производствах и смене поставщиков после проверок.

Специалисты "Роскачества" не смогли найти ни одного производителя пельменей, достойного Знака качества. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал руководитель организации Максим Протасов.

— К сожалению, до российского Знака качества в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей, — заявил Протасов.

По словам руководителя "Роскачества", среди основных проблем найденные в мясе остатки антибиотиков и подмена ингредиентов, указанных на этикетке, аналогами, стоимость которых ниже.

Так, в двух случаях из 48 были превышены допустимые нормы по антибиотикам, а в девяти случаях — обнаружены не заявленные в составе компоненты: курица, искусственные добавки.

Руководитель организации добавил, что каждый производитель старается анализировать проблему и исправлять её. По его словам, чтобы оставаться на рынке, нужно не врать покупателю.

Напомним, ранее эксперты "Роскачества" рассказали, сколько пельменей можно есть без вреда для фигуры.