Путин выразил Рухани соболезнования в связи с терактом в Иране

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Путин выразил Рухани соболезнования в связи с терактом в Иране

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Фото: © Twitter/ Президент России

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Хасану Рухани в связи с терактами в исламской республике.

— Хочу выразить соболезнования всему иранскому народу и семьям погибших, всем, кто пострадал в этих террористических актах, — обратился Путин к Рухани.

Ранее Лайф сообщал, что 13 февраля террорист-смертник совершил атаку в Иране. Число жертв теракта превысило 40 человек. Среди них представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и мирные жители.

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