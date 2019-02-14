Путин выразил Рухани соболезнования в связи с терактом в Иране

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Хасану Рухани в связи с терактами в исламской республике.

— Хочу выразить соболезнования всему иранскому народу и семьям погибших, всем, кто пострадал в этих террористических актах, — обратился Путин к Рухани.

Ранее Лайф сообщал, что 13 февраля террорист-смертник совершил атаку в Иране. Число жертв теракта превысило 40 человек. Среди них представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и мирные жители.