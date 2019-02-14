Ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай

Кроме нынешних студентов, ещё несколько выпускников училища проверяются с подозрением на болезнь.

Ульяновские суворовцы, которые заболели эхинококкозом, могли заразиться, употребляя насвай — распространённый в Центральной Азии вид некурительного табачного продукта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на близкий к следствию источник.

Напомним, у порядка 30 курсантов Суворовского училища в Ульяновске при прохождении флюорографии обнаружили патологию лёгких. Как оказалось, причиной этого стали паразиты.

По словам мамы одного из курсантов, некоторых заражённых будут лечить консервативно, остальных же, вероятнее всего, ждёт операция. Также стало известно, что очаги заражения были найдены не только в лёгких молодых людей, но и в печени, поджелудочной железе, головном мозге, глазах и селезёнке.

Как стало известно, ещё несколько выпускников училища проверяются с подозрением на эхинококкоз. По словам отца одного из суворовцев, количество заражённых выпускников растёт, а одному из учеников предстоит перенести трепанацию черепа, так как у него обнаружили очаг заболевания в голове.

Как ранее писал Лайф, молодые люди могли заразиться двумя способами, связанными с нечистоплотностью. Также сообщалось, что суворовцев могли заразить эхинококкозом собаки.