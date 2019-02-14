Павел Мамаев — о матче в СИЗО: Незабываемые ощущения

Ранее футболист сообщал правозащитникам, что эту игру посвящает своей супруге Алане.

Игрок "Краснодара" Павел Мамаев поделился впечатлениями от матча в СИЗО, в котором забил семь голов, сыграв сразу за две команды. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Это незабываемые ощущения! — сказал спортсмен после игры с другими арестантами.

Отмечается, что Мамаев был единственным, у кого на спине была написана фамилия.

Напомним, матч в СИЗО, в котором принял участие игрок ФК "Краснодар" Павел Мамаев, завершился со счётом 8:7. На фотографиях, сделанных во время игры, футболист улыбается.