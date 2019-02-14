Кофр слишком большой. Василия Ланового не пустили на рейс "Победы"

Актёру театра имени Вахтангова сказали заплатить штраф, с чем он сразу же согласился. Однако на самолёт всё равно не попал.

Народный артист СССР Василий Лановой не смог вылететь в Ростов-на-Дону, где у него запланировано два концерта. По словам актёра, из-за размеров ручной клади его не пустили на рейс "Победы".

— Нам сказали, что в этой авиакомпании нельзя провозить кофр, а я всю жизнь с этим кофром езжу! Потом ещё один наш чемодан не подошёл по размерам, — рассказал Лановой в эфире телеканала "Москва 24".

Актёру сказали заплатить штраф, с чем он сразу же согласился. Однако, пока он разбирался с сотрудниками перевозчика, регистрация на рейс закрылась и самолёт улетел без него.

Ранее Лайф писал, что авиакомпания "Победа" ограничила размер провоза в самолёте ручной клади до 36х30х4 сантиметров (весом не более 10 килограммов).