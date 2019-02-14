Путин отметил вклад Ирана в сирийское урегулирование

Российский лидер выразил надежду на новый импульс в развитии отношений Москвы и Тегерана.

Президент России Владимир Путин отметил вклад Ирана в урегулирование в Сирии, сообщает ТАСС.

Путин на полях саммита по Сирии в Сочи поблагодарил президента Ирана Хасана Рухани за вклад, который страна вносит в урегулирование сирийской проблемы.

Российский лидер также отметил скоординированность работы сторон, добавив, что лишь подобный стиль взаимодействия приносит желаемый результат.

Путин добавил, что решены ещё не все вопросы и лидерам стран будет о чём поговорить в трёхстороннем формате Россия — Турция — Иран.

Напомним, переговоры Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Рухани в подобном формате состоятся уже в четвёртый раз. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что к концу трёхстороннего саммита РФ, Ирана и Турции в Сочи может прибыть президент Белоруссии Александр Лукашенко.