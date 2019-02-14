Путин предложил внести в УК отдельную статью о криминальных авторитетах

Законопроект предполагает тюремный срок от 8 до 15 лет за высшее положение в преступной иерархии.

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, в котором предлагается ввести уголовное наказание вплоть до 15 лет лишения свободы за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

Наряду с лишением свободы на срок от 8 до 15 лет законопроект предполагает штраф до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет "либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет".

В пояснительной записке к документу говорится, что наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются организованными преступными сообществами.

— Лидеры ОПГ координируют преступные действия, создают устойчивые преступные связи между различными организованными группами, занимаются разделом сфер преступного влияния и преступных доходов, руководят преступными действиями и в связи с этим представляют наибольшую общественную опасность, — отмечается в проекте.

При этом криминальные авторитеты, как правило, уходят от уголовной ответственности. В российском законодательстве пока не предусмотрено наказание за факт лидерства такого лица в преступной иерархии.