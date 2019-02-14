Стала известна личность дипломата, тело которого нашли в здании МИД в Москве

Стала известна личность дипломата, тело которого было обнаружено в здании МИД РФ в Москве. Как сообщает РБК со ссылкой на Департамент информации и печати ведомства, скончался 64-летний сотрудник министерства Олег Кривов, который работал в департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружением.
Предварительная причина смерти мужчины — скоротечный сердечный приступ.
Как ранее писал Лайф, тело сотрудника обнаружили в здании на 19-м этаже высотки на Смоленской-Сенной площади в столице.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени