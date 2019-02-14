Стала известна личность дипломата, тело которого нашли в здании МИД в Москве

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Стала известна личность дипломата, тело которого нашли в здании МИД в Москве

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Фото: © Агентство городских новостей «Москва»

Предварительная причина смерти 64-летнего Олега Кривова — скоротечный сердечный приступ.

Стала известна личность дипломата, тело которого было обнаружено в здании МИД РФ в Москве. Как сообщает РБК со ссылкой на Департамент информации и печати ведомства, скончался 64-летний сотрудник министерства Олег Кривов, который работал в департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружением.

Предварительная причина смерти мужчины — скоротечный сердечный приступ.

Как ранее писал Лайф, тело сотрудника обнаружили в здании на 19-м этаже высотки на Смоленской-Сенной площади в столице.

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