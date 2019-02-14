В Москву вернутся морозы до минус 12 градусов

Похолодание придёт к началу следующей недели — в понедельник в регионе пройдёт небольшой снег.

Специалисты Гидрометцентра России предупредили жителей Москвы о похолодании в ночь на вторник, 19 февраля.

Как уточняется, в выходные в регионе будет ветрено: так, в субботу, 16 февраля, местами порывы ветра будут достигать до 15 м/с, а в воскресенье, 17 февраля, ветер местами будет усиливаться до 13–18 м/с.

В понедельник, 18 февраля, в Москве пройдёт небольшой снег, температура будет опускаться до минус пяти градусов. На следующий день осадки в городе не ожидаются, ночью похолодает до минус 12 градусов, температура воздуха днём будет держаться на уровне минус пяти — нуля градусов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщили, что третья декада февраля может запомниться жителям России новой волной резкого похолодания.