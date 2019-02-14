Душ, стол, зеркало. Савченко рассказала об условиях в VIP-камере СИЗО

Надежда Савченко, которой на Украине предъявили обвинения в "госизмене", рассказала, что её перевели из Лукьяновского следственного изолятора в СИЗО в Чернигове. Там депутата Верховной рады содержат с VIP-условиями.

— Перевезли вчера, где-то в 15:00 — 16:00 мы уже были тут... Я в таких VIP-камерах ещё в тюрьмах не сидела, — слова Савченко приводят её сторонники, которые ведут её аккаунт в Facebook.

Савченко рассказала, что спит на обычной кровати, а не на нарах. В камере присутствует простая деревянная, а не металическая мебель. Она объясняет это тем, что раньше в камере находилась женщина с ребёнком.

— Тумбочка, шкаф, стол, два стула, есть душ, есть отдельная как бы банная зона, там умывальник, зеркало. То есть условия хорошие, — рассказывает о своих условиях Савченко.

Несмотря на то что женщина находится в местах лишения свободы, она просила ЦИК зарегистрировать её в качестве кандидата в президенты Украины. Однако ЦИК страны отклонил её заявление.